وزير اسرائيلي يحلم باداء فريضة الحج في السعودية ويؤكد بان الفرصة قريبة

2021/08/10 | 00:44 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف وزير التعاون الإقليمي الإسرائيلي عيساوي فريج، أنه "يحلم" بيوم يتوجه فيه إلى مكة في ‏المملكة العربية السعودية لإداء فريضة الحج بشكل مباشر، دون تعب ‏أو معاناة، ولديه قناعة أنه "سيرى مثل هذه الفرصة قريبا‎".

وأشار فريج، في مقابلة تلفزيونية تابعه NRTعربية (9 اب 2021) إلى أن ثمة "اتصال مباشر" و"تفاهمات" مع السعودية ودول الخليج بشأن التنسيق فيما يتعلق بالتهديدات الإيرانية، على اعتبار أن ذلك الأمر لا يخص إسرائيل أو السعودية وحدهما، وإنما يجب معالجته عالميا."

و اوضح وزير التعاون الإقليمي أنه "يحلم" بيوم يتوجه فيه إلى مكة في المملكة العربية السعودية لإداء فريضة الحج بشكل مباشر، دون تعب أو معاناة، ولديه قناعة أننا "سنرى مثل هذه الفرصة قريبا".

كما أكد فريج على وجود اتصالات قوية جدا على كافة الأصعدة مع "الإمارات"، تستند على العلاقات المتينة بين الدولتين، والزيارات المتبادلة على مستويات عالية، إذ تتوفر "نية صادقة" لتنفيذ مشروعات عدة خاصة بأنابيب النفط، والطاقة الشمسية، وتشييد مناطق صناعية محاذية للجنوب في غزة، وفي مناطق عدة."

وتابع: "نعمل على مشروعات عدة، رأينا من بعضها بوادر خير مثل الشراكات والتبادل الطبي الحاصل بين الدولتين، وأنا على يقين أنه خلال فترة قصيرة سنرى أمورا تخدم الشعب الإماراتي والمجتمع الإسرائيلي".

وبالنسبة إلى العلاقات مع الأردن، لفت الوزير الإسرائيلي إلى أن السنوات العشر السابقة "شهدت (مع كل أسفي) نوعا من أزمة الثقة، وخلال الأشهر الأخيرة زار (رئيس الحكومة نافتالي) بينيت الأردن للبناء وإعادة الثقة، وسيكون هناك تعاون في برامج اقتصادية تهم الطرفين، في مجال الطاقة الشمسية، وفي المياه".

وأشار كذلك إلى أنه ثمة "أزمة مياه في الأردن، وفي المنطقة، لا شك فيها، لافتا إلى أنه تمت الموافقة على مشروع ربط البحر الميت مع خليج إيلات قبل أكثر من 20 عاما، ولكن لأسباب فنية وسياسية لم يتطور هذا المشروع، وهو لا يزال قيد الدراسة في مكتبي"، وتابع قائلا: "خلال الأسابيع المقبلة سيتخذ قرار له أبعاد مهمة جدا في تركيبة ونوعية العلاقات مع الأردن".

وكشف فريج كذلك أن إسرائيل "تعمل على بناء آبار تحلية المياه لمساعدة الأردن الذي يهمنا، حيث سنعمل الكثير لإعادة الثقة (معه)."

وبشأن العلاقات الإسرائيلية الفلسطينية، قال فريج: "الأخوة الفلسطينيون في القطاع يعانون، مع كل الأسف ،من ضغوط كبيرة جدا، وكل الجهود، في مكتبه "تنصب" على كيفية مساعدة أهل غزة، فضمن صلاحيات وزارة التعاون الإقليمي مسؤولية تطبيق المعاهدة الاقتصادية بين السلطة الفلسطينية وبين إسرائيل، أو ما يعرف ببروتوكول باريس، وهو ما أسعى إليه سواء في الجنوب في غزة أو في مناطق السلطة الفلسطينية".

واعتبر فريج أن السنوات الـ10-12 الأخيرة شهدت جمودا فيما يتعلق بالعلاقات الإسرائيلية الفلسطينية: "جمود وتغاضي تام من قبل حكومة بنيامين نتانياهو، وقد رأيت أن بداية لقاءات على مستوى كبير بين الإسرائيليين والفلسطينيين ممكن لأن تصنع حركة، ولذلك حرصت على إطلاق عملية لقاءات تجرى بين وزراء إسرائيليين وفلسطينيين لمحاولة إيجاد حلول للمسائل العالقة..



كل في مجاله".

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