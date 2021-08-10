البنتاغون: الوضع في أفغانستان لا يسير بالاتجاه الصحيح

2021/08/10 | 00:56 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعربت وزارة الدفاع الأميركية "البنتاغون"، الاثنين، عن قلق الولايات المتحدة بشأن الأوضاع في أفغانستان .

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