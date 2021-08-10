كاريكاتير: سياسة ما قبل الانتخابات ومتحور دلتا

2021/08/10 | 00:59 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سياسة ما قبل الانتخابات..متحور دلتا..متحور انتخابي.

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