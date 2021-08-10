الذكري (75) لتأسيس الحزب الشيوعي السوداني(1) - تاج السر عثمان

2021/08/10 | 01:15 - المصدر: الحوار المتمدن

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#تاج_السر_عثمان 1 يصادف يوم 16 أغسطس الذكري (75) لتأسيس الحزب الشيوعي السوداني في 16 أغسطس 1946 ، أو العيد الماسي للحزب، وبهذه المناسبة ، نتابع في هذه السلسلة من الحلقات ، الجذور والنشأة والارهاصات التي سبقت بداية تكوينه ، باعتبار أن نشأة الحزب لم تكن معزولة عن تطور الحركة الوطنية السياسية الحديثة، فقد جاء الحزب كما أشار الشهيد عبد الخالق محجوب في كتابه " لمحات من تاريخ الحزب الشيوعي" "كان ميلاد الحركة ا ......





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