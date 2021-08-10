بالصور.. النجف الأشرف تتشح بالسواد

2021/08/10 | 01:22 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النجف الأشرف – واع – حيدر فرمانأتشحت محافظة النجف الأشرف بالسواد ايذانا ببدء شهر محرم الحرام.وقال مراسل وكالة الانباء العراقية (واع)، ان محافظة النجف الاشرف اتشحت بالسواد إيذانا ببدأ شهر الأحزان محرم الحرام وسط إجراءات أمنية مشددة ، بالإضافة إلى الالتزام بالتعليمات الصحية.

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