بلينكن ونظيره السعودي يناقشان الهجوم الإيراني على

2021/08/10 | 01:27 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أجرى وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، الاثنين، اتصالا هاتفيا مع نظيره السعودي، فيصل بن فرحان آل سعود، وفقا لما ذكره بيان صادر على لسان المتحدث باسم الخارجية الأميركية، نيد برايس.

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