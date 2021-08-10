أربعة قتلى جراء حرائق الغابات في الجزائر

2021/08/10 | 02:29 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أسفرت حرائق الغابات التي اندلعت الاثنين بمناطق عدة في الجزائر عن مصرع أربعة أشخاص في ولاية تيزي وزو بعد أن حاصرتهم النيران في قراهم الجبلية، بحسب ما أعلن مسؤول محلي للتلفزيون الحكومي.

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