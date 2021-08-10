تحديد موعد ومكان اجتماع ميسي مع مسؤولي باريس

2021/08/10 | 02:55 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة - واعحدد الأرجنتيني ليونيل ميسي، نجم برشلونة السابق، المكان الذي سيلتقي فيه مسؤولي باريس سان جيرمان، للتفاوض حول التعاقد المرتقب.ووفقًا لصحيفة "ليكيب" الفرنسية، فإن ميسي سيغادر مدينة برشلونة إلى جزيرة إيبيزا الإسبانية، لعقد لقاء مع مسؤولي باريس، صباح الثلاثاء.وأشارت الصحيفة إلى أن الاجتماع، سيشهد وضع اللمسات الأخيرة على عقد البرغوث مع سان جيرمان.وأوضحت أن المفاوضات بين باريس وممثلي ميسي، بدأت في الأيام الأخيرة، لكن لم يتوصل الطرفان بعد إلى اتفاق كامل.وهذا بينما تسيطر حالة من الترقب على مشجعي النادي الفرنسي، وسط تزايد الشائعات حول قرب وصول المهاجم الأرجنتيني.وقد احتشد المئات من مشجعي باريس سان جيرمان، الاثنين، في مطار لو بورجيه ترقبا لوصول ميسي، وهو ما تبين في النهاية أنه إنذار كاذب.المصدر: كورة

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