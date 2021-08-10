دعوات أممية لتنفيذ قانون الناجيات الأيزيديات

2021/08/10 | 03:00 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تناقش الحلقة الذكرى السابعة لهجوم داعش على الأيزيدين في سنجار، وفي بيان للأمم المتحدة دعت فيه العراق إلى تفعيل قانون الناجيات الأيزيديات، والكشف عن مصير المفقودين وعودة النازحين من مخيمات كردستان.

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