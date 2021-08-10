2021/08/10 | 04:32 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رفعت امرأة دعوى قضائية، الاثنين، أمام محكمة في نيويورك ضد الأمير البريطاني، أندرو، للمطالبة "بتعويضات غير محددة" لقيامه، وفق الدعوى، بـ"الاعتداء الجنسي" عليها في ثلاث مناسبات قبل نحو عقدين عندما كان عمرها أقل من 18 عاما

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