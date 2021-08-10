الأركيولوجيا بين العلم والإيديولوجيا: العثور على أورشليم مثالاً(6) - محمود الصباغ

2021/08/10 | 04:40 - المصدر: الحوار المتمدن

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#محمود_الصباغ ترجمة: محمود الصباغالفصل السادس: الأخلاق الآثاريةحين يُذكر، موشيه ديان، الذي يحتفل به العديد من الإسرائيليين كواحد من أعظم الأبطال العسكريين والقادة السياسيين في البلاد، يُذكر معه شغفه الكبير بالآثار.



ويظهر، في سيرة ذاتية حديثة، كمستكشف متعلم للمواقع الأثرية وكشخص أنقذ الآثار من الدمار(1).



وتصف ابنته يائيل اهتمام والدها بعلم الآثار والمجموعة المعروضة في منزله وحديقته بقولها: استأنف أبي اهت ......





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