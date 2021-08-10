من التراث : تعابير شعبية عامية - رقم 16 - مريم نجمه

2021/08/10 | 04:40 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#مريم_نجمه من التراث : ألفاظ وتعابيرشعبية - رقم 16 اكثر كلماتنا العامية التي ما زلنا نستعملها يومياً في أحاديثنا البيتية الأهلية والشعبية , هي سريانية الأصل من جذوراللغة الآرامية - السريانية , بعد آلاف السنين ما زالت متداولة حتى الساعة في بلاد الشام والرافدين العراق ومعظم البلاد العربية إن للسابق من المقالات تتمّة ,, حفاظاً على هويتنا وجذورنا وانتمائنا الذي نفتخر به ( الوطن الأم ) , نستمر با ......





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