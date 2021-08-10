من أوهام الصحو

2021/08/10 | 04:57 - المصدر: الصباح

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ريسان الخزعلي

حينَ يكتملُ النهار

وحدَها

زهرةُ الشمسِ..،

تستريحُ من الدوران.

*

البابُ

لا معنىً لهُ..

إنْ لم يكنْ فكرةً في رأسِ السجين.

*

في المحْجَرِ ..

كانتِ النافذةُ أضيقَ ..

من رأسِ إبرةٍ ..،

وقد وَسُعَت طرقةَ الضوء.

*

في طريقِ الليل ..

لا جدوى من التحديقِ في البستان.

*

لا غَجَر في المدينة..

وصوتُ طبلٍ يقطعُ صلاةَ الشيخ ..!

*

كلُّ هذا الحضورِ ..

وأنتَ أوضحُ في الغياب ..!

*

الوردةُ

أغنيةٌ صامتة ..

مَن منحَ العطرَ ..،

هذه الموسيقى وهذا الجناح ..؟

*

لاتحتاجُ القاعةُ

أكثرَ من هذا الضوء

فالمشهدُ معتمٌ في أصلِ اللوحةْ.

*

ما جدوى الطوفان ..؟

اذا كانتِ الأرضُ تعودُ بهذا الخراب ..!

*

بخيطٍ رفيع ..

الأيامُ موصولةٌ ..،

بينَ الرغيفِ وحزِّ المقصلَةْ ..

وأنتَ منشغلٌ بالتراسل ..! ..

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