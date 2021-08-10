خليل زاد إلى أفغانستان

2021/08/10 | 05:02 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الخارجية الأميركية، في بيان لها، أن المبعوث الخاص لأفغانستان، زلماي خليل زاد، غادر إلى قطر، الاثنين، من أجل "الضغط على طالبان لوقف هجومها العسكري والتفاوض"

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