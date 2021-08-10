رويترز: صدور الحكم بحق كندي محتجز في الصين هذا الأسبوع

2021/08/10 | 06:35 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- من المتوقع أن تقضي محكمة صينية، هذا الأسبوع، في قضية الكندي مايكل سبافور، وفقاً لما نقلته وكالة رويترز عن مصدر مطلع على الأمر.

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