"تشيك ميت".. الشبح الروسية تواجه "عقبات" لمنافسة "أف-35"

2021/08/10 | 07:05 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تسعى روسيا إلى "منافسة" الولايات المتحدة "في الجو وجيوسياسيا" عبر طائرة "شبح" خفيفة الوزن كشفت النقاب عنها، الشهر الماضي، بحضور الرئيس فلاديمير بوتين، ويقول محللون إن الهدف من تصميمها هو منافسة المقاتلة الشبح الأميركية الأكثر تطورا في العالم "أف-35" لكن شركة "لوكهيد مارتن" المصنعة للأخيرة قللت من أهمية هذا الإعلان

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