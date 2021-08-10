بإشراف وكيل وزارة الداخلية لشؤون الشرطة الفريق عماد محمد محمود ..القبض على متعاطين ومتاجرين بالمخدرات وحل لغز جريمة قتل في بغداد والمحافظات

2021/08/10 | 07:09 - المصدر: المستقبل

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / المستقبل العراقي

بإشراف وكيل وزارة الداخلية لشؤون الشرطة الفريق عماد محمد محمود، نفذت القوات الأمنية في بغداد والمحافظات عمليات أمنية واسعة.

وقد تم القبض على 3 متهمين بتعاطي وترويج المواد المخدرة في العاصمة بغداد.



وألقت قوة امنية القبض على 3 متهمين بتعاطي وترويج المواد المخدرة في منطقة(حي الجهاد) جنوب غرب بغداد. وقد عثر بحوزتهم على 2 كيس صغير يحتوي على مادة الكرستال المخدرة، قلم لتعاطي المواد المخدرة، قنينة اشعال، عدة تستخدم للوشم مع أحبار، 5 فيزا كارت، جواز سفر بالإضافة الى حيازتهم مسدس.

وقد تم إحالة المتهمين مع المواد المضبوطة اصولياً الى الجهات المختصة لإكمال الإجراءات القانونية والتحقيقية اللازمة بحقهم».بدوره، كشفت مديرية شرطة محافظة كركوك ملابسات جريمة قتل امرأة، نفذت من قبل ثلاثة شبان.

وذكرت المديرية في بيان تلقت المستقبل العراقي نسخة منه أن «خلافاً نشب بين ثلاثة شبان يلتقون في منزل لتعاطي المخدرات وأمرأة كانت بصحبتهم وتحمل كمية من المخدرات داخل حقيبتها لاتتجاوز ١٠ غرامات للتعاطي، ما دفعهم إلى قتلها وتركها في المنزل»، مبينا أنه «اتفق الجميع على العودة بعد 12 ليلاً لإخفاء الجثة وإخفاء معالم الجريمة».

وأضافت، انه «من هنا يبدأ دور الشرطة ليتلقى اخباراً بسيطاً من أحد المواطنين حول الشك بحدوث جريمة، لتبدأ التحقيقات، ومن ثم التأكد من صحة الخبر، وبعد التأكد تم تشكيل فريق عمل من قبل قائد شرطة كركوك ومدير قسم شرطة النجدة ومدير المركز المختص ومدير مكافحة إجرام القاطع، وتم نصب كمين محكم للجناة من قبل دوريات النجدة، والقبض على إثنين منهم قبل قيامهم بإخفاء معالم الجريمة، فيما تم القبض على الآخر في اليوم التالي ولم يمض ٤ ساعات حتى اكتشف المحققون الجناة وتم القبض عليهم لينالوا جزاءهم العادل».



من جانبها، أعلنت مديرية مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية عن القاء القبض على عدد من المتهمين بحوزتهم مواد مخدرة في 6 محافظات.

وقالت المديرية في بيان تلقت المستقبل العراقي نسخة منه ان «مفارزها ألقت القبض على 10 متهمين في كل من محافظة بغداد، الأنبار، كركوك بحوزتهم مادة الكريستال المخدرة، إضافة إلى أدوات التعاطي».



واضافت ان «مفارز المديرية العامة لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية ألقت القبض على 13 متهما في كل من محافظة الديوانية، البصرة، ذي قار بحوزتهم أكثر من ربع كيلو غرام من مادة الكريستال المخدرة، إضافة إلى أدوات التعاطي، وسلاح غير مرخص».

واشارت المديرية الى انه «تم إحالتهم إلى القضاء وفق أحكام المواد القانونية «28 / 32» مخدرات».

إلى ذلك، أعلنت مديرية شرطة محافظة بابل عن القاء القبض على عنصرين متهمين بـ «الإرهاب» شمالي المحافظة.

وقالت المديرية في بيان تلقت المستقبل العراقي على نسخة منه، ان «قوة مشتركة من قسم شرطة الرافدين، ومديرية الاستخبارات ومكافحة الإرهاب التابعة الى مديرية شرطة محافظة بابل تمكنت من إلقاء القبض على متهمين اثنين مطلوبين وفق المادة ٤ إرهاب».

واضافت ان «ذلك تم خلال كمين أمني على أحد الطرق الرئيسة في قاطع المسؤولية شمالي المحافظة»، مشيرة الى انه «تم تسليم المتهمين الى الجهة المعنية لإكمال الإجراءات القانونية اللازمة بحقهما».

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