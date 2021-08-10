2021/08/10 | 07:22 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العمارة / نينا /‏ ‏شارك المئات من المواطنين في مدينة العمارة مركز محافظة ميسان ،مساء امس الاثنين، براسم رفع الراية الحسينية في منطقة الماجدية وسط المدينة"./انتهى

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالصور.. المئات من المواطنين في ميسان يشاركون بمراسم رفع الراية الحسينية) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالصور.. المئات من المواطنين في ميسان يشاركون بمراسم رفع الراية الحسينية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).