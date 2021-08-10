رغم الغائها رسميـا .. العراقيون يحيون مراسم تبديل الرايات بحلول شهر محرم وذكرى عاشوراء

2021/08/10 | 07:22 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نينا / تقرير اخباري ...احيــت جموع غفيرة من الزائريـن ، مساء ليلة امس الاثنين ، مراسم تبديل الرايات في العتبتين المقدسـتين الحسينية والعباسية بمحافظة كربلاء المقدسة ايذانا بحلول شهر محرم الحرام ، رغم اعلان ادارتي العتبتيـن رسميـا عن الغاء مراسم تبديل الرايات التزاما بتوجيهات المرجعيـة الدينية وقرارات اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية ضمـن الاجراءات الصحية الوقائية بمواجهة تفشي جائحة كورونا .وتوافدت جموع المعزيـن من العاصمة بغداد والمحافظات الاخرى الى مدينة كربلاء المقدسـة ، لأحياء مراسم تبديل الرايات من اللون الأحمر الى الأسود ، على قبتي المرقدين الشريفين للإمام الحسين واخيه ابي الفضل العباس عليهما السلام ، عشيـة اعلان مكتب المرجع الديني الاعلى السيد علي السيستاني ، ثبوت الرؤية الشرعية لهلال شهر محرم الحرام ، ليكون اليوم الثلاثاء اول ايام العام الهجري الجديد.وفي غضون ذلك ، شهدت المساجد والحسينيات في بغداد والمحافظات اقامة مجالس العزاء ، رافقهـا توافد المواكب الحسينية من مناطق الكرخ والرصافة الى مدينة الكاظمية المقدسـة لاحياء مراسم عاشوراء وزيارة مرقدي الامامين موسى بن جعفر ومحمد الجواد عليهما السلام ، اللذين توشحا بالسواد ايذانا بحلول شهر محرم الحرام .وقد بلغت الاستعدادات الشعبية والمحلية في محافظة كربلاء المقدسة ذروتها امـس الاثنين ، ايذانا بحلول شهر محرم الحرام ،حيث توشحت احياء المدينة وضواحيهـا بالسواد ، فيمـا نصبـت سرادقات العزاء في منطقة بين الحرمـين والتقاطعات الرئيسـة لاستقبال جموع المعزين واحياء مراسم عاشوراء .و توشحت العتبتان المقدستان الحسينية والعباسية بالسواد ، حيث تتوافد جموع الزائرين والمواكب الحسينية لإحياء ذكرى استشهاد الأمام الحسين عليه السلام وأهل بيته في واقعة الطف .وكانت العتبة الحسينية المقدسة ، اعلنت الأحد ،عن إلغاء مراسم تبديل راية القبة الشريفة لمرقد الامام الحسين عليه السلام، من اللون الاحمـر واستبدالها باللون الاسود ، عملا بتوجيهات المرجعية العليا وقرارات خلية الأزمة بضرورة الالتزام بالإجراءات الوقائية ، اعقبهـا أعلان ادارة العتبة العباسية المقدسة، إلغاء مراسم تبديل راية قبـة مرقد الامام ابي الفضل العباس عليه السلام إيذاناً بحلول شهر محرم الحرام .وذكرت ادارة العتبة العباسيـة المقدسة ، في بيان صحفي ، أن" هذا الإجراء يأتي للسنة الثانية على التوالي بسبب الظروف الصحية التي يمر بها البلد جراء تفشي فيروس كورونا ، وستكون المراسم مختصرة كما في العام السابق"./انتهى5

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