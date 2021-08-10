الأمم المتحدة: نصف المحتاجين في تيغراي الإثيوبية لا تصلهم المساعدات الغذائية

2021/08/10 | 07:36 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال برنامج الغذاء العالمي إن المساعدات الغذائية من الأمم المتحدة وصلت فقط إلى نصف المتلقين المستهدفين في إقليم تيغراي بإثيوبيا، وفقا لما ذكر موقع "صوت أميركا".

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