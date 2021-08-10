صحف الثلاثاء تهتم بتحضيرات قمة دول جوار العراق المرتقبة

2021/08/10 | 07:53 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نينا/ اهتمت الصحف الصادرة اليوم الثلاثاء العاشر من اب بتحضيرات قمة دول جوار العراق المقرر عقدها في بغداد نهاية الشهر الحالي.صحيفة الصباح قالت ان رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بحثا أمس الاثنين، التحضيرات الجارية لانعقاد المؤتمر الإقليمي المرتقب في بغداد نهاية آب الحالي، بينما يواصل مبعوثو الكاظمي جولاتهم إلى دول الجوار بتسليم الدعوات إلى الملوك والرؤساء لحضور المؤتمر.وذكر المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء في بيان، أنَّ الكاظمي تلقى اتصالاً هاتفياً من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، جرى خلاله بحث العلاقات الثنائيَّة بين البلدين، فضلاً عن مناقشة الوضع الإقليمي الراهن والتطورات الدوليةوناقش الاتصال أيضاً التحضيرات الجارية لعقد المؤتمر الإقليمي الذي سيستضيفه العراق نهاية الشهر الحالي، والذي جرى التنسيق لعقده بالتعاون مع فرنسا، إذ أكد الرئيس الفرنسي تطلعه لزيارة العراق مرة أخرى، وحضوره المؤتمر.وأكد الكاظمي أنَّ فرنسا شريك حقيقي للعراق، وأنَّ الدولتين ترتبطان بتأريخ طويل من العلاقات البنّاءة، التي نسعى إلى تطويرها في مختلف المجالات.من جانبه، أعلن الرئيس الفرنسي دعمه الكامل للعراق، ولرئيس الوزراء في النهج الذي يتبعه، وإجراءات تعزيز مؤسسات الدولة العراقية، .وأشاد ماكرون أيضاً بالدبلوماسية العراقية المتوازنة، التي يقودها الكاظمي، وإسهامها في ترسيخ أسس السلم والاستقرارفي سياق متصل، قال المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية أحمد الصحاف في بيان: إنَّ "وزير الخارجيَّة فؤاد حسين التقى نظيره السعوديّ الأمير فيصل بن فرحان في الرياض، وبحثا العلاقات الثنائيَّة، وسُبُل تعزيزها بما يحقق المصالح المُشتركة".وأضاف الصحاف أنَّ "الطرفين بحثا أيضا القضايا الإقليميَّة والدوليَّة التي تهمّ البلدين الشقيقين، وأهمِّية تضافر الجُهُود لحلحلة الأزمات التي تُعاني منها المنطقة.وتابع المتحدث الرسمي أنَّ "الوزير سلم وزير الخارجيَّة السعوديّ رسالة دعوة مُوجَّهة من رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظميّ إلى الملك سلمان بن عبد العزيز، بشأن اجتماع مؤتمر دول جوار العراق المقرر عقده نهاية الشهر الحالي في بغداد.صحيفة الزمان من جانبها قالت ان رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي‮ عرض ‬على الرئيس الفرنسي‮ ‬ايمانويل ماكرون المشاركة في‮ ‬الحوار الاقليمي‮ ‬المرتقب في‮ ‬بغداد الذي‮ ‬بدأ التحشيد له عبر دعوات لرؤساء عرب واوربين‮ ‬، لرسم خارطة تعاون مبينة على المشتركات بعيدا عن الصراعات والخلافات التي‮ ‬تتأثر بها المنطقة‮ .‬وقال بيان ان‮ (‬الكاظمي‮ ‬وماكرون بحثا خلال اتصال هاتفي‮ ‬،العلاقات الثنائية بين البلدين،‮ ‬فضلاً‮ ‬عن مناقشة الوضع الإقليمي‮ ‬الراهن والتطورات الدولية وكذلك التحضيرات الجارية لعقد المؤتمر الإقليمي‮ ‬الذي‮ ‬سيستضيفه العراق نهاية الشهر الجاري‮ ‬،الذي‮ ‬جرى التنسيق لعقده بالتعاون مع فرنسا‮)‬، .وأكد الكاظمي‮ ‬ان‮ (‬فرنسا شريك حقيقي‮ ‬للعراق،‮ ‬وأن الدولتين ترتبطان بتأريخ طويل من العلاقات البنّاءة،‮ ‬التي‮ ‬نسعى إلى تطويرها في‮ ‬مختلف المجالات‮)‬، .من جانبه‮ ‬،اعرب ماكرون عن‮ (‬تطلعه لزيارة العراق مرة أخرى،‮ ‬وحضوره المؤتمر‮)‬، مؤكدا‮ (‬دعمه الكامل للعراق،‮ ‬وللكاظمي‮ ‬في‮ ‬النهج الذي‮ ‬يتبعه،‮ ‬وإجراءات تعزيز مؤسسات الدولة العراقية‮)‬،‮ ‬مشيدا‮ (‬بالدبلوماسية العراقية المتوازنة،‮ ‬التي‮ ‬يقودها رئيس مجلس الوزراء وإسهامها في‮ ‬ترسيخ أسس السلم والاستقرار‮).‬واعلنت طهران عن زيارة مرتقبة لوزير الخارجية العراقي‮ ‬فؤاد حسين الى ايران.وقال المتحدث باسم الخارجية الايرانية سعيد خطيب زادة في‮ ‬مؤتمره امس ان‮ (‬حسين سيزور طهران ولا نتسرع بشأن مضمون الرسالة التي‮ ‬يحملها من الكاظمي‮)‬، مؤكدا ان‮ (‬طهران سوف تقرر حسب مضمون الرسالة التي‮ ‬تستلمها‮)‬، .وأشار خطيب زاده الى ان‮ (‬إيران تدعم الحوار في‮ ‬المنطقة وسعت من قبل للقيام بحوار بشأن مجريات الأحداث في‮ ‬المنطقة ويمكن للعراق أن‮ ‬يلعب هذا الدور‮)‬، .وتابع ان‮ (‬بلاده لديها علاقات طيبة مع مختلف الأطراف العراقية بما فيها أطراف سياسية بإقليم كردستان‮)‬، ومضى الى القول ان‮ (‬سياسة إيران في‮ ‬دعم الوحدة والسيادة العراقية ثابتة‮).واشارت الصحيفة الى انه من المتوقع ان تعقد القمة في‮ ‬بغداد نهاية شهر الجاري، تشمل دول الجوار الست بالاضافة الى مصر والإمارات وقطر،‮ ‬كما وجهت دعوات إلى دول أوربية والولايات المتحدة الأمريكية‮.‬ونقلت الصحيفة عن مصدر مطلع قوله انه‮ (‬من المقرر ان تتحرك وفود رفيعة المستوى لتسليم الدعوات إلى باقي‮ ‬الرؤساء في‮ ‬دول الجوار والجوار الإقليمي‮ ‬مثل المملكة العربية السعودية والكويت والأردن وإيران ومصر والإمارات وقطر‮)‬،.وتابع انه‮ (‬غير معلوم حتى الان ما إذا كان ستوجه الدعوة إلى سوريا لحضور المؤتمر أم لا،‮ ‬مع أن جدول أعمال القمة‮ ‬يتضمن مناقشة القضية السورية‮).وتساءل مراقبون حسب الصحيفة عن اهداف المؤتمر الذي‮ ‬يستعد العراق لتضييفه نهاية الشهر الجاري‮.‬وقالوا أن‮ (‬هذا المؤتمر في‮ ‬ظل الظروف العصيبة التي‮ ‬تعيشها البلاد،‮ ‬هو تحرك جيد إذا ما كان نابعا من الداخل،‮ ‬لأن العراق‮ ‬يحتاج إلى عملية التواصل الإقليمي‮ ‬مع دول الجوار والمنطقة،‮ ‬ومحاولة جمع الأطراف المجاورة والإقليمية على طاولة واحدة،‮ ‬سيصب في‮ ‬صالح البلد‮ ‬، ولاسيما الملفات السياسية والأمنية والاقتصادية،‮ ‬لذا فإن هذا التحرك‮ ‬،‮ ‬هو إيجابي،‮ ‬إذا تمكنت تلك الدول من تحجيم التدخل الخارجي‮ ‬المهيمن على العراق وقراره السيادي‮)‬، ووفقا لهذا الاستعداد‮ ‬، وجهت الحكومة دعوات رسمية الى رؤساء دول الجوار‮ ‬،وقد بدأت بدعوة عن طريق وزير التخطيط خالد بتال الى امير الكويت نواف الاحمد الصباح،فيما توجهت الخارجية بدعوة اخرى عن طريق وزيرها الى الرئيس التركي‮ ‬رجب طيب أردوغان،،‮ ‬ودعوة ثالثة للرئيس المصري‮ ‬عبد الفتاح السيسي‮.‬وتفيد المعلومات حسب الصحيفة بأنّ‮ ‬رئيس الوزراء أمر بتشكيل لجنة من مجلس الوزراء،‮ ‬تضم موظفين ومستشارين ومسؤولين بوزارة الخارجية لغرض التحضير لعقد المؤتمر لدول جوار العراق،‮ ‬وهي‮ ‬إيران وتركيا والسعودية والكويت والأردن فضلا عن ممثلين عن النظام السوري،‮ ‬وبمشاركة دول أخرى عربية مؤثرة وممثلين عن الاتحاد الأوربي‮.‬/انتهى

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