الاستعداد الجدي والجماعي لخوض معركة مقاطعة الانتخابات القادمة - النهج الديمقراطي

2021/08/10 | 08:05 - المصدر: الحوار المتمدن

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#النهج_الديمقراطي النهج الديمقراطي: الاستعداد الجدي والجماعي لخوض معركة مقاطعة الانتخابات القادمةبيان الكتابة الوطنية للنهج الديمقراطيالكتابة الوطنية تدعو فروع النهج الديمقراطي الى الاستعداد الجدي والجماعي لخوض معركة مقاطعة الانتخابات القادمة وجعلها مناسبة أخرى للتواصل مع اوسع الجماهير الكادحة والمساهمة في توفير شروط اعلان حزب الطبقة العاملة وعموم الكادحيناجتمعت الكتابة الوطنية يوم الأحد 8 غشت 2021 ......





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