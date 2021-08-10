2021/08/10 | 08:20 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / المركز الخبري الوطني كشفت دائرة الوقاية في هيئة النزاهة، اليوم الثلاثاء، عن إحالتها الى دائرة التحقيقات عشرات الملفات عن تضخم أموال وكسب غير مشروع لدرجات وظيفية مختلفة تتراوح بين وزير ومدير عام وضباط […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص النزاهة: إحالة 30 ملف تضخم أموال وكسب غير مشروع للقضاء المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (النزاهة: إحالة 30 ملف تضخم أموال وكسب غير مشروع للقضاء) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (النزاهة: إحالة 30 ملف تضخم أموال وكسب غير مشروع للقضاء) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).