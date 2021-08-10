منها القراءة.. تمارين ذهنية قد تؤخر علامات الزهايمر لوقت أطول

2021/08/10 | 08:32 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لن تمنع التمارين الذهنية ظهور مرض الزهايمر ولكنها قد تؤخره.وجدت دراسة في مجلة Neurology أن البالغين الذين يستمرون في تحفيز أدمغتهم بنشاط، سواء عن طريق القراءة أو حل الألغاز أو غيرها من المهام الصعبة عقليًا، قد يتجنبون ظهور الخرف لفترة أطول من الأشخاص الذين لا يفعلون ذلك

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