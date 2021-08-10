الانتخابات والفساد الجماعي أي واقع وأية آفاق؟.....2 - محمد الحنفي

2021/08/10 | 08:35 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#محمد_الحنفي المعيقات الذاتية:1) سبق أن أشرنا إلى أن هناك معيقات داخلية، ومعيقات ذاتية، تحول دون تقدم، وتطور جماعاتنا.



وسنترك المعيقات الداخلية، إلى مكان آخرن وسنكتفي هنا في هذه الفقرة، بمناقشة المعيقات الذاتيةن التي نجد من بينها:شيوع كل أشكال الفساد: الاقتصادي، والاجتماعي، والثقافي، والسياسي، التي أصبحت ممارستها اليومية، تدخل في إطار ممارسة الحياة العادية، إلى درجة: أنه يمكن القول: بأنه لا حيا ......





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