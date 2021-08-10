يار الله يتفقد القطعات الأمنية في نينوى

2021/08/10 | 08:36 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نينوى- واعتفقد رئيس أركان الجيش الفريق أول ركن عبد الأمير يار الله، اليوم الثلاثاء، القطعات الأمنية في نينوى.وقال مراسل وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "رئيس أركان الجيش وصل الى قيادة عمليات نينوى للاطلاع على الوضع الامني وتفقد القطعات في المحافظة".

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