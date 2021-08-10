بتهمة الاتجار بالمخدرات.. محكمة صينية تؤكد حكم الإعدام على مواطن كندي

2021/08/10 | 08:37 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ثبتت محكمة صينية حكم الإعدام في حق الكندي روبرت لويد شيلينبرغ المدان في قضية مخدرات على خلفية أزمة دبلوماسية كبيرة بين بكين وأوتاوا.

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