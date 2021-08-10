2021/08/10 | 08:37 - المصدر: موازين نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ارتفاع إصابات كورونا عالميا إلى 203.3 مليون إصابة هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع موازين نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2021/08/10 | 08:37.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع موازين نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ارتفاع إصابات كورونا عالميا إلى 203.3 مليون إصابة) نشر أولاً على موقع (موازين نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ارتفاع إصابات كورونا عالميا إلى 203.3 مليون إصابة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (موازين نيوز).