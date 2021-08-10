2021/08/10 | 08:47 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة / المركز الخبري الوطني عاودت أسعار النفط، اليوم الثلاثاء، الارتفاع من أدنى مستوى لها في ثلاثة أسابيع، خلال الجلسة السابقة، لكن من المرجح أن تكون المكاسب محدودة بسبب المخاوف من زيادة حالات الإصابة بكوفيد […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص بعد خسارة كبيرة..



أسعار النفط ترتفع عالميا المركز الخبري الوطني.

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