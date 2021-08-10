الكمارك تحبط عملية تهريب أدوية في منفذ أم قصر الشمالي

2021/08/10 | 08:54 - المصدر: وكالة ناس

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خلية الإعلام الحكومي: ضبط وإحباط محاولة تهريب أدوية ومستلزمات طبية في منفذ ميناء أم قصر الشمالي

استمراراً للمهام الموكلة إلى هيأة المنافذ الحدوديّة، في متابعة وملاحقة عمليات التهريب للبضائع ممنوعة التصدير والاستيراد عبر المنافذ البريّة والبحريّة والجويّة.

تمكنت ملاكات منفذ ميناء أم قصر الشمالي، وبمتابعة من رئيس الهيأة، اللواء الدكتور عمر عدنان الوائلي، من ضبط حاوية معدّة للتهريب.

ومن خلال الكشف على الحاوية المضبوطة، تبين أنها تحتوي على (أدوية بشرية، مستلزمات طبية) مخالفة لشروط وضوابط الاستيراد، والتي تنعكس سلباً على صحة وسلامة المواطنين، كانت مخبأة خلف المواد المصرح عنها.

وتم تنظيم محضر ضبط أصولي بالمواد المذكورة آنفاً، وإحالتها إلى القضاء، لاتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين.

خلية الإعلام الحكومي10 آب 2021

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