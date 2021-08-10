2021/08/10 | 08:54 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا/اعلن مصدر امني عن استهداف رتل للدعم اللوجستي لقوات التحالف الدولي بعبوة ناسفة على الطريق الدولي السريع في بابل دون تسجيل اصابات بشرية./انتهى9

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (استهداف رتل للدعم اللوجستي لقوات التحالف الدولي بعبوة ناسفة في بابل) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (استهداف رتل للدعم اللوجستي لقوات التحالف الدولي بعبوة ناسفة في بابل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).