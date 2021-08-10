نيجرفان بارزاني يناقش مع السفير البريطاني الانتخابات المقبلة و الأوضاع الأمنية ومواجهة داعش

2021/08/10 | 08:54 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/نينا/ ناقش رئيس اقليم كردستان نيجرفان بارزاني مع السفير البريطاني الجديد مارك برايسن ريتشاردسن الانتخابات المقبلة و الأوضاع الأمنيةومواجهة داعش.وذكر بيان لرئاسة اقليم كردستان ان , بارزاني استقبل السفير البريطاني الجديد وتمنى له النجاح في عمله وعبر له عن كامل دعم ومساندة اقليم كردستان له في إنجاح مهامه".وناقش الجانبان خلال المقابلة بحسب البيان ,تعزيز علاقات العراق والاقليم مع بريطانيا وتوسيع مجالات التعاون والشراكة بينهم، والانتخابات القادمة و الأوضاع الأمنية وتهديدات وعمليات إرهابيي داعش ".كما ناقش الجانبان مهام التحالف الدولي ضد داعش في العراق، والتنسيق بين البيشمركة والجيش العراقي لمواجهة الإرهابيين، و مستجدات تفشي وباء كورونا ومواجهته في العراق وبريطانيا".وتم التأكيد ايضا على رغبة الجانبين في تعزيز علاقات إقليم كردستان وبريطانيا وفرص الاستثمار المتاحة في العراق وإقليم كردستان للشركات البريطانية".كما شغل الحوار الاستراتيجي العراقي – الأمريكي والمسألة السورية، وآخر مستجدات الأوضاع في المنطقة، محوراً آخر من المقابلة التي حضرتها ميل سمارت القنصل العام البريطاني في إقليم كردستان وكالة، ووفد سياسي وعسكري بريطاني"./انتهى2

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