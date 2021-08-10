2021/08/10 | 08:56 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / المركز الخبري الوطني أعلنت خلية الإعلام الحكومي، اليوم الثلاثاء، ضبط وإحباط محاولة تهريب أدوية ومستلزمات طبية في منفذ ميناء أم قصر الشمالي.وذكر بيان للخلية، تلقاه “المركز الخبري الوطني”، أنه “استمراراً للمهام الموكلة […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص المنافذ تحبط محاولة تهريب ادوية بأحد منافذها في البصرة المركز الخبري الوطني.

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