برشلونة يقدم عرضًا أخيرًا لميسي قد يقلب الأمور رأسًا على عقب! - عاجل

2021/08/10 | 09:56 - المصدر: بغداد اليوم

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انقلبت الأمور رأسًا على عقب في الساعات المتأخرة من مساء يوم الإثنين بخصوص رحيل ميسي عن برشلونة.

وظهر الأمل الأخير للنادي الكتالوني بعد تقديم برشلونة لعرض رسمي أخير لليونيل ميسي قد يبقيه حيث هو..



بعد مؤتمر وداعي وبكاء واقتراب من باريس سان جيرمان

Laporteriabtv ذكرت أنه بعد مؤتمر الوداع مدير النادي فيران تحدث مع ميسي وخيار التجديد لم يغلق تماما وهذه المحاولة الأخيرة.

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