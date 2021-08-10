ادى لخسارة 7 أبراج.. عمل تخريبي جديد يستهدف خطوط الطاقة في العراق - عاجل

2021/08/10 | 09:56 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

أعلنت وزارة الكهرباء، اليوم الثلاثاء، عن عمل تخريبي جديد لخطوط كركوك - بيجي جهد 400 ك.ف في محافظة كركوك.

وقالت الوزارة في بيان تلقته (بغداد اليوم )، انه "يبدو أن مسلسل استهداف الخطوط الناقلة وتفجير ابراج الكهرباء اخذ يتوسع وبشكل كبير ، حيث تتعمد العصابات التخريبية على تقطيع أوصال وارتباطات خطوط المنطقة الشمالية بهدف عزلها عن المنظومة الوطنية ،حيث تعرض الخط الناقل كركوك - بيجي جهد 400 ك.ف الى عمل تخريبي بتفجير عبوات ناسفة مما تسبب في سقوط 7 ابراج والمرقمة (122-125-126-127-128-129-130) وحدوث اضرار وتقطع في الاسلاك وخروج الخط عن الخدمة الخط تحديدا في ناحية الرياض في محافظة كركوك".

وأضافت انه "كان من الخطط له اكمال الخمسة ابراج التي تم تخريبها مؤخرا في منطقة الشرقاط على نفس الخط هذا اليوم واعادته للعمل بالكامل هذا اليوم بعد ان تم توصيله سابقا بصورة مؤقتة الى محولة بيجي الذاتية جهد 400 ك.ف ، وكالمعتاد هرعت ملاكاتنا الابطال ومنذ الضياء الاول وبمتابعة مباشرة من المدير العام خالد غزاي ، من مجاهدي الخطوط فرع شبكة كهرباء كركوك وبالتعاون مع القوات الامنية و الجهد الهندسي الى مكان العارض وباشرت بالعمل على اعادة تشييد البرج المتضرر وتصليح القطوعات واعادة تسليك الخط واعادته للخدمة بأسرع وقت".

وأشارت الى ان "ملاكاتنا الهندسية والفنية مستمرة في مواجهة هذه الهجمة الشرسة وتبذل قصارى جهدها وتختزل الوقت وتسابق الزمن لاعادة الخطوط التي تعرضت للتخريب في المنطقة الشمالية ، ولن تدخر اي جهد في العمل في ظل التحديات الكبيرة التي تواجهها فرق الصيانة من زرع عبوات ناسفة على طريق عملهم وصعوبة دخول الآليات الثقيلة وارتفاع درجات الحرارة العالية وتحت أشعة الشمس كل هذا لايثني من عزيمة الابطال من أقسام الخطوط في نينوى وكركوك وصلاح الدين ، ومستمرين بالعمل ولساعات متأخرة ليلا لاعادة اعمار ما دمره الارهاب بهذه الهجمة الخبيثة".

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