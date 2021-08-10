اليوم.. انطلاق فعاليات معرض صُنع في العراق السادس في السليمانيَّة

2021/08/10 | 09:56 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغدادتنطلق، اليوم الثلاثاء، على أرض معرض السليمانيَّة الدولي، فعاليات معرض (صُنع في العراق) بدورته السادسة، برعاية وزارتي الصناعة والمعادن ضمن الحكومتين الاتحادية والاقليم، بمشاركة 45 شركة عراقية، ولمدة اربعة ايام.وقال مدير العلاقات والتسويق للمعرض شوقي عمر في حوار صحفي، إنَّ “المعرض الذي افتتح بحضور وزيري الصناعة والمعادن منهل الخباز، والصناعة والتجارة في الاقليم …

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انطلاق فعاليات معرض صُنع في العراق السادس في السليمانيَّة أولاً على النور نيوز.

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