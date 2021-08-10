2021/08/10 | 09:56 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغدادتنسِّق مؤسسة الشهداء للحصول على جهد حكومي ودولي لملاحقة المتورطين بالارهاب، بينما شكلت لجنة مختصة لجرد الاطاريح الجامعية التي تمجد النظام السابق.وقال رئيس المؤسسة عبد الاله النائلي في حديث صحفي، إنَّ “المؤسسة وبالتنسيق مع مجلس القضاء الاعلى، فاتحت الجهات التنفيذية والتشريعية للحصول على دعم محلي ودولي لملاحقة الداعمين للارهاب من خلال تعاونهم مع …

ظهرت المقالة مؤسسة الشهداء تشكل لجنة مختصة لجرد الاطاريح الجامعية التي تمجد النظام السابق أولاً على النور نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مؤسسة الشهداء تشكل لجنة مختصة لجرد الاطاريح الجامعية التي تمجد النظام السابق) نشر أولاً على موقع (النور نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مؤسسة الشهداء تشكل لجنة مختصة لجرد الاطاريح الجامعية التي تمجد النظام السابق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (النور نيوز).