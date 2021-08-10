احباط محاولة تفجير براج الطاقة الكهربائية في قضاء طوزخورماتو

2021/08/10 | 09:56 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغدادأعلنت خلية الاعلام الامني، اليوم الثلاثاء، احباط محاولة لتفجير براج الطاقة الكهربائية في قضاء طوزخورماتو.وذكرت الخلية في بيان وصل “النور نيوز” نسخة منه انه “من خلال المتابعة الميدانية وتكثيف الجهود الاستخبارية والميدانية، فقد تمكنت القوات الأمنية من احباط محاولة تفجير احد ابراج الطاقة الكهربائية في منطقة المفتول التابعة إلى ناحية امرلي ضمن قضاء …

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