2021/08/10 | 09:56 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كركوك /نينا/ اعلن مصدر امني عن قيام عناصر داعش بتفجير احد ابراج الضغط العالي غرب كركوك .وقال المصدر ان عصابات داعش الإرهابية فجرت برجا لنقل الطاقة الكهربائية بين محافظتي كركوك و صلاح الدين بالقرب من قرية سيد حميد التابعة لناحيةالرياض ./انتهى

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (داعش يفجر برجا للكهرباء غرب كركوك) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (داعش يفجر برجا للكهرباء غرب كركوك) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).