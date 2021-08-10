انقاذ فتاة عشرينية من محاولة انتحار برمي نفسها في نهر ديالى من اعلى جسر الجمهورية في بعقوبة

2021/08/10 | 09:56 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعقوبة / نينا / انقذت مفرزة امنية من شرطة ديالى فتاة اثناء محاولتها الانتحار بالقاء نفسها في نهر ديالى من اعلى الجسر الحديدي .وقال مصدر امني لمراسل الوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا / ان مفرزة امنية مرابطة قرب جسر الجمهورية الحديدي وسط بعقوبة انقذت فتاة عشرينية حاولت رمي نفسها في نهر ديالى من اعلى الجسر .واضاف ان التحقيقات الاولية تشير الى ان محاولة الانتحار تعود الى مشاكل عائلية /انتهى

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