2021/08/10 | 09:56 - المصدر: المورد نيوز
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- صحة كربلاء: غرامات على المخالفين للشروط الصحية بزيارة عاشوراء تصل الى 5 ملايين دينار هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع المورد نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2021/08/10 | 09:56.
النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع المورد نيوز.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (صحة كربلاء: غرامات على المخالفين للشروط الصحية بزيارة عاشوراء تصل الى 5 ملايين دينار) نشر أولاً على موقع (المورد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع المورد نيوز.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (صحة كربلاء: غرامات على المخالفين للشروط الصحية بزيارة عاشوراء تصل الى 5 ملايين دينار) نشر أولاً على موقع (المورد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (صحة كربلاء: غرامات على المخالفين للشروط الصحية بزيارة عاشوراء تصل الى 5 ملايين دينار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المورد نيوز).