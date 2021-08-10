اندلاع حريق كبير داخل مؤسسة حكومية في بغداد

2021/08/10 | 09:58 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت مديرية الدفاع المدني، الثلاثاء، اندلاع حريق كبير داخل الجامعة التكنولوجية في العاصمة بغداد.

وقالت المديرية في بيان اليوم، (10 اب 2021)، أن "حريقا كبيرا اندلع داخل الجامعة التكنلوجية وتم توجيه اكثر من 10 فرق اطفاء بقيادة مدير عام الدفاع المدني اللواء كاظم سلمان بوهان للسيطرة على النيران".

من جهتها أعلنت الجامعة التكنولوجية اليوم الثلاثاء، السيطرة على حريق صغير اندلع في احدى القاعات الامتحانية.

وقالت الجامعة عبر تدوينة على موقعها في "فيسبوك": "اندلاع حريق صغير في احدى القاعات الامتحانية في الهندسة المعمارية قبل نصف ساعة من اداء الامتحان وتمت السيطرة عليه بالكامل ولا توجد اي خسائر سوى مادية بسيطة جدا، علما ان الامتحانات مستمرة بشكل طبيعي املين التوفيق للجميع".

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