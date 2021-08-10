كلمات أقــل - فاروق سلوم

2021/08/10 | 10:00 - المصدر: الحوار المتمدن

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#فاروق_سلوم كان الأزرق اسميوالتذكارات الزرق ولون الأعماقان كان الأزرق حزنيفالأزرق معنى الحب ومختصر الأشواق*ايهذا الفتى العربي الصفات ياصديق الأيائل والكمأ الحلو والعشب والقبّراتياصديق البلاد التي بعدت في الطريق وفي الخطواتانت عمر الفراشات والنار ومضة روح مضت..



لتغنيوتمشي الى كل صوب لتطلق صوت الشفيع ووعد التمنّيوتطلق كل الخطى نحو ارض وورد وماءهناك بمقهى عند ناصية ......





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