ايران تكشف سببًا جديدًا لتعليق تصدير الكهرباء للعراق

2021/08/10 | 10:06 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يس عراق: بغداد

أعلن المدير التنفيذي لشركة ادارة الكهرباء الايرانية، مصطفى رجبي مشهدي، تعليق تصدير الكهرباء الى العراق، فيما ذكر سببًا جديدًا لايتعلق بالديون الموجودة بذمة العراق.

وقال مشهدي في تصريح اوردته وسائل اعلام ايرانية إن “تعليق الصادرات يعود لضرورة سد احتياجات البلاد داخليا”.

وأضاف أن “في السنة المالية المنتنهية في 20 مارس/آذار 2021، تم تصدير نحو ألفي ميغاواط كهرباء، أما هذه السنة وبسبب الاحتياجات المحلية انخفض الحجم التصدير الى 150 ميغاواط (تنتهي السنة الجارية 20 مارس/آذار 2022)”.

ويزور وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، اليوم الثلاثاء، ايران لإجراء محادثات مع نظيره الايراني جواد ظريف.

ومن المؤمل ان يقدم حسين الى الرئيس الايراني دعوة للمشاركة في الاجتماع الامني الذي سيعقد نهاية الشهر الجاري في العاصمة بغداد وبحضور عدد من دول المنطقة.

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