ايران: تعليق تصدير الكهرباء الى العراق

2021/08/10 | 10:15 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز ـ بغداد

أعلن المدير التنفيذي لشركة ادارة الكهرباء الايرانية، مصطفى رجبي مشهدي، تعليق تصدير الكهرباء الى العراق.

وقال مشهدي في تصريح اوردته وكالة "فارس"، أمس الاثنين، واطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إن "تعليق الصادرات يعود لضرورة سد احتياجات البلاد داخليا".

وأضاف أن "في السنة المالية المنتنهية في 20 مارس/آذار 2021، تم تصدير نحو ألفي ميغاواط كهرباء، أما هذه السنة وبسبب الاحتياجات المحلية انخفض الحجم التصدير الى 150 ميغاواط (تنتهي السنة الجارية 20 مارس/آذار 2022)".

ويزور وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، اليوم الثلاثاء، ايران لإجراء محادثات مع نظيره الايراني جواد ظريف.

ومن المؤمل ان يقدم حسين الى الرئيس الايراني دعوة للمشاركة في الاجتماع الامني الذي سيعقد نهاية الشهر الجاري في العاصمة بغداد وبحضور عدد من دول المنطقة.

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