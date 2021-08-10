مكافحة المخدرات تلقي القبض على عدد من المتهمين بحوزتهم مواد مخدرة

2021/08/10 | 10:21 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداداعلنت وزارة الداخلية، اليوم الثلاثاء، تلقي القبض على عدد من المتهمين بحوزتهم مواد مخدرة.وذكرت الوزارة في بيان وصل “النور نيوز” نسخة منه ان “مفارز المديرية العامة لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية القبض على عدد من المتهمين بينهم امرأة، في محافظات (البصرة، وكربلاء، وواسط، والديوانية) وبحوزتهم حبوب مخدرة ومادة الكريستال، إضافة إلى أدوات تستخدم للتعاطي”.واضافت …

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