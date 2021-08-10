2021/08/10 | 10:23 - المصدر: عين العراق

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الثلاثاء 10 أغسطس 2021 | 10:22 صباحاً

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"الامتحانات مستمرة"..



السيطرة على حريق اندلع بالجامعة التكنولوجية في بغداد

أعلنت الجامعة التكنولوجية في بغداد، الثلاثاء السيطرة على حريق، اندلع في الجامعة، فيما لفتت إلى أن الامتحانات لا تزال مستمرة فيها.

وذكر إعلام الجامعة، في بيان، أن "حريقا صغيرا اندلع في إحدى القاعات الامتحانية في الهندسة المعمارية، قبل نصف ساعة من اداء الامتحان"، مشيرة إلى أنه "تمت السيطرة عليه بالكامل ولا توجد اي خسائر سوى مادية بسيطة جداً".

ونبهت على ان "الامتحانات مستمرة بشكل طبيعي املين التوفيق للجميع".

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