2021/08/10 | 10:25 - المصدر: قناة التغيير

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عاجل | وزير الخارجية فؤاد حسين يصل إلى العاصمة الإيرانية طهران في زيارة رسمية

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