دلتا تؤجج الجائحة في أمريكا

2021/08/10 | 10:27 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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قال حاكم ولاية آركنسو الأمريكية، إنه لم يعد بالولاية سوى 8 أسرّة فقط في وحدات الرعاية المركزة، في الوقت الذي رفع فيه انتشار السلالة المتحورة دلتا أعداد المصابين داخل المستشفيات وخارجها بالولايات المتحدة لأعلى مستوى منذ 6 أشهر.

وفي تكساس المجاورة، طلب الحاكم جريج أبوت من المستشفيات تأجيل العمليات الجراحية غير الطارئة، مع انتشار السلالة المتحورة السريع في أجزاء واسعة من البلاد منها الكثير من الولايات الجنوبية التي تواجه معدلات تطعيم متدنية.

وعلى مستوى البلاد، بلغ متوسط عدد حالات الإصابة بكورونا 100 ألف لثلاثة أيام على التوالي، بزيادة 35% عن الأسبوع السابق، وفقاً لإحصاء مستند لبيانات الصحة المعلنة، وسجلت لويزيانا وفلوريدا وآركنسو أغلب الحالات الجديدة في الأسبوع الأخير.

وزاد عدد المصابين بكوفيد-19 الذين يعالَجون في المستشفيات 40%، في حين ارتفعت أعداد الوفيات 18% على مستوى البلاد في الأسبوع المنصرم.

وكتب إيسا هاتشينسون حاكم آركنسو على تويتر “شهدنا في يوم واحد أكبر زيادة في الإصابات التي تتطلب العلاج بالمستشفى، لا تتوافر الآن سوى 8 أسرّة بوحدات الرعاية المركزة بالولاية”، وحث سكان آركنسو على تلقي التطعيم، وهو ما يتردد فيه كثيرون في ولايته لأسباب من ضمنها انتشار معلومات مغلوطة عن اللقاحات.

وأما أبوت، الذي أصدر في مايو(أيار) الماضي أمراً يحظر على الإدارات المحلية إلزام السكان بوضع الكمامات، فقد قال أمس الإثنين إنه سيزيد من عدد الوحدات الطبية في تكساس، حيث يمكن حقن مرضى كوفيد بأجسام مضادة.

وسجلت فلوريدا رقماً قياسياً جديداً فيما يتعلق بعدد الإصابات اليومية، إذ رصدت 28317 حالة أول أمس الأحد وفقاً لبيانات المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، وبلغت معدلات العلاج بالمستشفيات في فلوريدا مستويات قياسية لليوم الثامن على التوالي.

ويزداد في أنحاء البلاد عدد الأطفال الذين تستلزم حالتهم العلاج بالمستشفى، في اتجاه يعزوه خبراء الصحة للسلالة المتحورة دلتا المرجح أنها تصيب الصغار أكثر من السلالة الأصلية ألفا.

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