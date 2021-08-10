2021/08/10 | 10:27 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة / المركز الخبري الوطني ارتفعت أسعار الذهب، اليوم الثلاثاء، عقب مبيعات كثيفة، وحفز الطلب على الذهب، الذي يعد ملاذا آمنا، توقف مكاسب الدولار، إلا أن مخاوف رفع أسعار الفائدة أبكر مما هو متوقع كبح […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص بعد خسائر مريرة..



أسعار الذهب في المنطقة الخضراء المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بعد خسائر مريرة.. أسعار الذهب في المنطقة الخضراء) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بعد خسائر مريرة.. أسعار الذهب في المنطقة الخضراء) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).